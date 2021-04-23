Власти Москвы планируют выйти на рынок с "зелеными" облигациями 27 мая

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Власти Москвы планируют начать размещение первых "зеленых" облигаций 27 мая, планируется два транша по 35 млрд рублей. Об этом сообщила в пятницу заместитель руководителя аппарата мэра и правительства столицы Мария Багреева на онлайн-семинаре "Выпуск облигаций Москвы - 2021".

"Мы планируем разместить в виде "зеленых" облигаций 70 млрд рублей. <…> Я думаю, что мы будем размещать двумя траншами по 35 млрд рублей, первый планируем в конце мая. Вот 27 мая пока для себя определили - выходить", - сказала Багреева.

Она добавила, что будет интересная ситуация с точки зрения российского законодательства - это будут классические облигации, потому что "у нас есть ряд законодательных ограничений". "В первую очередь, это положение Бюджетного кодекса, которое говорит о единстве бюджетной кассы, то есть о том, что все доходы, которые мы получаем из разных источников, мы формируем в кассу бюджета, и они не окрашены внутри", - пояснила она.

По ее словам, пока что в Москве не готовили выпуск облигаций для населения. При этом Багреева уточнила, что, если специалисты увидят, что при размещении есть большой спрос со стороны физических лиц, то будет проработан вопрос выпуска облигаций и для населения.

"Мне кажется, что гражданам были бы интересны тоже и "зеленые" облигации, потому что это не просто способ получить доход и инвестировать собственные средства, а это возможность вложить их в развитие собственного города. Сейчас посмотрим, как будет складываться структура инвесторов на первых выпусках и дальше будем прорабатывать эту тему", - добавила Багреева.

"Зеленые" облигации

Ранее правительство Москвы утвердило концепцию "зеленых" облигаций. Согласно ей, для финансирования в 2021-2023 годах отобраны следующие проекты: замена автобусного парка Москвы на электробусы и строительство Большой кольцевой линии метро.

Замена одного дизельного автобуса на электробус обеспечивает: снижение выбросов загрязняющих веществ на 260,5 кг/год для класса Евро-4 и на 189 кг/год для класса Евро-5; сокращение выбросов CO2 в среднем на 60,5 тонн год. Сегодня в городе работают порядка 600 электробусов, установлено более 100 зарядных станций. В планах на 2021-2023 годы - приобретение 1 675 электробусов.

Длина БКЛ составит 70 км с 31 станцией и тремя электродепо, включая существующий участок "Каховская - Каширская". На данный момент общая строительная готовность кольца составляет 74%, в том числе завершена проходка 95% тоннелей. Согласно концепции "зеленых" облигаций, привлеченные в 2021-2023 годах средства планируется направить на финансирование строительства 18 станций и 43,8 км линий, а также реконструкции трех станций и 4 км линий БКЛ.

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