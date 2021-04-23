"Новатэк" одобрил привлечение внешнего финансирования под "Арктик СПГ - 2" на $11 млрд

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Акционеры "Новатэка" сегодня одобрили привлечение внешнего финансирования под проект "Арктик СПГ - 2" на $11 млрд. Треть от этой суммы предоставят китайские банки, еще треть - банки Европы и Японии, остальной объем - российские банки, сообщил журналистам глава "Новатэка" Леонид Михельсон.

"Решение как раз принималось на всю сумму - на все $11 млрд, цифра не поменялась. Финансирование будет разделено на три трети: треть российского финансирования, треть китайского, треть японо-европейского", - сказал он.

По словам Михельсона, внешнее финансирование под "Арктик СПГ - 2" будет открыто до конца второго квартала 2021 года. "Полностью мы ожидаем полного открытия до конца второго квартала", - добавил он.

"Арктик СПГ - 2" - второй СПГ-проект "Новатэка". Проект предусматривает строительство трех линий по производству сжиженного природного газа (СПГ) мощностью 6,6 млн тонн в год каждая и стабильного газового конденсата до 1,6 млн тонн в год. Ресурсной базой проекта является Утреннее месторождение, расположенное на полуострове Гыдан в Ямало-Ненецком автономном округе. Запуск первой линии планируется в 2023 году, второй и третьей линий - в 2024 году и 2026 году соответственно.

Помимо "Новатэка" (60%), участниками проекта являются китайские CNOOC и CNPC, французская Total и консорциум японских компаний Mitsui и Jogmec (у всех по 10%).