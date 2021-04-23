Набиуллина заявила, что ЦБ обсуждал два варианта повышения ключевой ставки

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Банк России на заседании совета директоров обсудил два варианта повышения ключевой ставки - на 0,25 и 0,5 процентного пункта. Об этом заявила в пятницу глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции по итогам заседания совета.

"Сегодня мы обсуждали два варианта решения о повышении на 25 и 50 базисных пунктов", - сказала она.

Набиуллина отметила, что экономика в условиях распространения коронавируса продолжает активно восстанавливаться, и можно ожидать ее возвращения к допандемическому уровню во втором полугодии 2021 года. "Мягкая денежно-кредитная политика в полной мере выполнила свою контрциклическую роль, поддержав экономику в острый момент кризиса. Сейчас быстрое восстановление спроса формирует устойчивое инфляционное давление, которое усиливается ограничениями со стороны предложения", - добавила глава ЦБ.

Ключевая ставка может остаться на уровне 5% до конца 2021 года, отметила глава ЦБ. "Такой сценарий возможен. Все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация, поэтому мы дали диапазон средней ставки в целом на 2021 год и конца 2021 года", - сообщила она в ходе пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос.

23 апреля Банк России начал публиковать прогноз траектории изменения ключевой ставки, включив его в число других макроэкономических показателей. В среднем в 2021 году ключевая ставка будет в диапазоне 4,8-5,4%.

Банк России пока не видит оснований для пересмотра нейтрального диапазон ключевой ставки. "Мы видим, что инфляция сейчас выше, чем 4%, и поэтому краткосрочно область нейтрального диапазона может быть даже выше. <…> Если накопятся дополнительные данные, мы готовы пересмотреть. Сейчас, на наш взгляд, оснований для пересмотра нет. Но мы готовы будем уточнять, исходя из поступающей информации", - отметила глава регулятора.

Набиуллина напомнила, что диапазон нейтральной ключевой ставки является только условной расчетной величиной.

Ранее Банк России уже второй раз подряд в этом году повысил ключевую ставку - теперь до 5% с 4,5% годовых.