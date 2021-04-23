Изготовленные на Улан-Удэнском авиазаводе вертолеты Ми-8АМТ передали "Норильск авиа"

УЛАН-УДЭ, 23 апреля. /ТАСС/. Улан-Удэнский авиационный завод (У-УАЗ) передал заказчику два вертолета Ми-8АМТ в рамках контракта между холдингом "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех"), компанией "Газпромбанк лизинг" и авиакомпанией "Норильск Авиа". Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе У-УАЗ.

"Машины поставлены в транспортном варианте оснащения. В ближайшее время новые Ми-8АМТ будут доставлены к месту эксплуатации. Вертолеты предоставят возможность обновить имеющийся парк воздушных судов, что, в свою очередь, будет способствовать развитию транспортной инфраструктуры отдаленных регионов Крайнего Севера", - сообщили в пресс-службе.

Договор, заключенный между сторонами в 2019 году, предполагает поставку 10 вертолетов Ми-8АМТ до 2024 года. Таким образом, на сегодняшний день авиакомпании "Норильск Авиа" в рамках контракта поставлены уже четыре вертолета. Два Ми-8АМТ уже эксплуатируются в Красноярском крае и были переданы в 2020 году.

"Авиакомпания "Норильск Авиа" использует вертолеты как для коммерческих перевозок, так и для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, также выполняются санитарные рейсы и пассажирские перевозки в отдаленные населенные пункты. Летно-технические характеристики машин позволяют решать с их помощью широкий круг задач", - приводит пресс-служба слова управляющего директора У-УАЗ Леонид Белых.

Транспортные возможности вертолета Ми-8АМТ обеспечивают перевозку до 27 пассажиров на откидных сиденьях, а также перевозку грузов массой до 4 тонн внутри грузовой кабины или на внешней подвеске.

Улан-Удэнский авиационный завод производит вертолеты серии Ми-8/17 разработки Московского вертолетного завода имени М. Л. Миля: гражданские модели серии Ми-8АМТ и Ми-171, военные Ми-8АМТШ и Ми-171Ш. Предприятие также производит новый модернизированный вертолет Ми-171А2, одну из ключевых моделей холдинга "Вертолеты России" в линейке средних вертолетов. Продукция Улан-Удэнского авиационного завода поставляется государственным и коммерческим заказчикам России и других государств мира, успешно эксплуатируется более чем в 40 странах Европы, Азии, Африки, Южной Америки, Австралии и Океании. Количество произведенных на У-УАЗ единиц авиатехники приближается к 10 тыс.