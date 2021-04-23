МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. "TUI Россия" готова запустить чартеры на курорты Египта после официального разрешения властей, сообщил журналистам генеральный директор туроператора Тарас Демура.

"Мы ожидаем выхода официальных документов, чтобы, в соответствие с опубликованными решениями властей, приступить к планированию полетных программ в Шарм-эш-Шейх и Хургаду. Если в документах будет сказано о восстановлении полноформатного авиасообщения между Российской Федерацией и Арабской Республикой Египет, мы будем готовы поставить чартерные рейсы из Москвы и регионов", - сказал Демура.