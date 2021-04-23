ЦБ не исключает новых пиков инфляции в России в 2021 году

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Банк России не исключает новых пиков показателя годовой инфляции в 2021 году, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

"Если мы говорим о годовой инфляции, исключать ничего нельзя, потому что сейчас повышенное инфляционное давление", - сказала она, отвечая на вопрос о возможном повторном достижении в динамике потребительских цен новых пиков.

"Но мы, скорее, видим, что до середины года годовая инфляция будет находиться на плато, будем отслеживать ситуацию, уточнять прогнозы по мере поступления информации", - добавила глава регулятора.

ЦБ прогнозирует сохранение инфляции на уровне значений первого квартала до середины 2021 года.

"Учитывая повышенные инфляционные ожидания и характер инфляционных процессов в целом, мы повысили краткосрочную оценку траектории инфляции. Если раньше мы считали, что годовая инфляция достигнет пика в марте и далее будет последовательно снижаться, то сейчас ожидаем сохранения годовой инфляции на плато вблизи значения I квартала до середины года", - сказала Набиуллина.

Ранее ЦБ повысил прогноз по инфляции в РФ в 2021 году до 4,7-5,2%. Устойчивое замедление годовой инфляции прогнозируется во втором полугодии 2021 года.