Глава Архангельской области предложил отправлять лес по Севморпути в восточном направлении

СВЕТЛОГОРСК /Калининградская область/, 23 апреля. / ТАСС/. Порт Архангельска может отправлять по Северному морскому пути в восточном направлении продукцию лесной отрасли на судах, которые привозят в европейскую часть России рыбу с Дальнего Востока. Об этом заявил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в своем выступлении на расширенном заседании коллегии Росрыболовства в Светлогорске Калининградской области в пятницу.

"Мы можем обеспечить обратную загрузку судов материалами лесопромышленного комплекса, которые активно поставляются в восточном направлении. Это может быть выгодно и перспективная модель для наших бизнесменов", - сказал Цыбульский.

С 2017 года в Архангельск осуществляются поставки рыбы с Дальнего Востока по Севморпути, ежегодно по 1-2 рейса. Поставляется 3-6 тыс. тонн рыбы. В ближайшие годы планируется значительное увеличение объема перевозки рыбы по Северному морскому пути. Основной проблемой является отсутствие грузов на обратный путь.