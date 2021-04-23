РЖД предупредили о временных перебоях в работе сайта и приложения

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Временные неполадки могут наблюдаться в работе сайта и мобильного приложения РЖД, сообщила компания в своем Telegram-канале.

"Из-за резкого роста числа запросов могут наблюдаться временные перебои в работе сайта РЖД и мобильного приложения. Единовременно произошел резкий рост поисковых запросов и продаж билетов", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что предпринимают меры по устранению сбоев, восстанавливая работоспособность сервисов.

Ранее в пятницу президент РФ Владимир Путин в ходе видеоконференции с вице-премьером Татьяной Голиковой и главой Роспотребнадзора Анной Поповой поддержал предложение сделать дни между майскими праздниками нерабочими. Путин пообещал, что в течение дня подпишет соответствующий указ.