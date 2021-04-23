Минэкономразвития учтет длинные майские выходные в макропрогнозе

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Минэкономразвития учтет длинные майские выходные, поддержанные президентом Владимиром Путиным, в своем макропрогнозе, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"Влияние этого фактора уточним на этапе формирования прогноза", - отметили в Минэкономразвития, добавив, что прогноз будет представлен летом.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что министерство учтет меры, озвученные в послании президента Федеральному собранию, в прогнозе социально-экономического развития РФ, в частности, по показателям реальных располагаемых доходов населения и инвестициям.

Глава Минэкономразвития уточнил, что министерство будет готовить прогноз социально-экономического развития в течение мая - июня. Прогноз, согласно правилам, должен быть уточнен к середине августа, но министерство планирует закончить эту работу раньше. Кроме того, Минэкономразвития займется разработкой прогноза социально-экономического развития страны до 2036 года.

Ранее Минэкономразвития РФ понизило прогноз по росту ВВП России в 2021 году с 3,3% до 2,9%, в 2022 году - с 3,4% до 3,2%.