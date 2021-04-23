Титов прогнозирует подорожание кредитов для МСП из-за повышения ключевой ставки

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Коммерческие кредиты для российских малых и средних предпринимателей (МСП) неминуемо подорожают из-за повышения ключевой ставки, однако у государства есть рычаги для субсидирования ставок. Об этом сообщил в пятницу ТАСС уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Банк России в пятницу второй раз подряд в этом году повысил ключевую ставку - с 4,5% до 5% годовых. Решение повысить ключевую ставку на фоне роста доходности облигаций федерального займа (ОФЗ) поспособствуют увеличению кредитно-депозитных ставок, что позволит увеличить привлекательность банковских депозитов для населения, подчеркивает регулятор.

"Коммерческие кредиты для МСП неминуемо подорожают. Однако у государства есть рычаги для целенаправленного субсидирования ставок. Нужно отметить, что с началом пандемии доступность кредитов для малого и среднего бизнеса вообще стала меньше, чем раньше, зависеть от ключевой ставки. Государство открыло собственные массовые программы льготного кредитования, и они оказали благотворное влияние: объем кредитов, полученных МСП, в прошлом году заметно вырос", - сказал Титов, комментируя повышение ставки.

По его словам, один из инструментов продолжает действовать прямо сейчас - это программа ФОТ 3.0, предполагающая выдачу кредитов под 3% годовых предприятиям из отраслей, не до конца восстановившихся после пандемии. "Правда, на наш взгляд, она могла бы пользоваться гораздо большей популярностью, но для этого нужно изменить ее параметры в сторону большей доступности", - уточнил бизнес-омбудсмен.

Титов также отметил, что, повышая ставку, Банк России пытается препятствовать оттоку иностранных капиталов, тем самым косвенно ослабляя давление на рубль. "Однако для экономики в целом повышение стоимости кредита абсолютно не является благом. Соотношение кредитной массы и ВВП в России неизменно сокращается с 2015 года. В последние дни, правда, стало известно о целенаправленных мерах наращивания денежной массы - инфраструктурных кредитах, которые будут предоставляться регионам из федерального центра. В какой-то степени это уравновесит будущее сжатие денежного предложения, однако это в любом случае иной поток развития", - заключил бизнес-омбудсмен.