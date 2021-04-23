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НОЦ в Архангельске может стать научной базой для рыбной отрасли

Центр работает на базе Северного Арктического федерального университета

СВЕТЛОГОРСК /Калининградская область/, 23 апреля. / ТАСС/. Арктический научно-образовательный центр (НОЦ), созданный на базе Северного Арктического федерального университета в Архангельске, может стать научной и образовательной базой для рыбной отрасли. Об этом заявил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в своем выступлении на расширенном заседании коллегии Росрыболовства в Светлогорске Калининградской области в пятницу.

"Просим рассматривать наш НОЦ в качестве базового для проведения научных исследований. Базой для научных разработок становятся научные и образовательные учреждения Мурманской и Архангельской областей, а Ненецкий автономный округ может использоваться как плацдарм для новых методик и технических разработок", - сказал Цыбульский, обращаясь к главе Росрыболовства Илье Шестакову.

В декабре 2020 года правительство РФ поддержало создание НОЦ "Российская Арктика". В его работе участвуют Архангельская и Мурманская области, а также Ненецкий автономный округ. НОЦ нацелен на реализацию новых технологических проектов, внедрение новых материалов и технологий, а также проведение исследований, обеспечивающих конкурентоспособность и мировой уровень исследований и разработок. Кроме того, в задачи центра входит подготовка кадров для решения крупных научно-технологических задач региона в интересах промышленности и экономики российской Арктики.

Теги
РоссияАрхангельская областьЦыбульский, Александр Витальевич
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