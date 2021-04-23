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В Египте сообщили, что дату запуска чартеров из РФ объявят в течение одной-двух недель

Президенты России и Египта договорились 23 апреля о полном возобновлении авиасообщения между двумя странами

КАИР, 23 апреля. /ТАСС/. Дата запуска чартерных авиарейсов из России на красноморские курорты Египта, как ожидается, может быть объявлена в течение недели - двух. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в Министерстве гражданской авиации Египта.

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"После того как президенты [Египта Абдель Фаттах] ас-Сиси и [России Владимир] Путин договорились о возобновлении чартерных рейсов между российскими городами и египетскими туристическими зонами, авиационные власти двух стран приступили к согласованию расписания и дат полетов, - пояснил источник агентства. - Объявления о первом чартерном рейсе стоит ждать в течение недели, самое позднее - двух".

В пятницу президенты двух стран договорились в ходе телефонного разговора о полном возобновлении авиасообщения между двумя странами, в том числе с курортами. Как сообщил официальный представитель канцелярии главы египетского государства, "была достигнута договоренность о возобновлении авиасообщения в полном объеме между аэропортами двух стран, в том числе с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом, после успешного совместного сотрудничества в этом отношении и на основе стандартов безопасности и комфорта, предоставляемых египетскими аэропортами для туристов".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЕгипетРоссияСиси, Абдель Фаттах, ас-
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