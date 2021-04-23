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Решение по числу рейсов из России на курорты Египта озвучат во второй половине мая

Этот вопрос будет обсуждаться на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщит о количестве рейсов из России в Хургаду и Шарм-эш-Шейх во второй половине мая. Об этом сообщили журналистам в пятницу в штабе.

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"В рамках выполнения поручения о расширении авиасообщения в соответствии с достигнутой между президентом России В. В. Путиным и президентом Египта А. Фаттахом ас-Сиси договоренностью рабочая группа пришла к выводу о возможности открытия авиарейсов в египетские курортные города - Хургаду и Шарм-эш-Шейх", - говорится в сообщении.

"Вопрос о количестве рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх будет решен на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. О принятом решении планируется сообщить во второй половине мая 2021 года", - уточнили в штабе.

В пятницу президенты России и Египта договорились в ходе телефонного разговора о полном возобновлении авиасообщения между двумя странами, в том числе с курортными городами. Как сообщил официальный представитель канцелярии главы египетского государства, "была достигнута договоренность о возобновлении авиасообщения в полном объеме между аэропортами двух стран, в том числе с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом, после успешного совместного сотрудничества в этом отношении и на основе стандартов безопасности и комфорта, предоставляемых египетскими аэропортами для туристов".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЕгипетРоссияСиси, Абдель Фаттах, ас-Пандемия COVID-19Возобновление авиасообщения России с другими странами
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