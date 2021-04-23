{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Новак оценил будущие инвестиции в российскую нефтегазохимию в $70 млрд

Темпы развития отрасли не менее чем в 1,5 раза превышают экономический рост в целом, отметил вице-премьер

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Инвестиции в российском нефтегазохимическом секторе в ближайшие десятилетия составят около $70 млрд, что позволит создать десятки тысяч рабочих мест. Об этом сказал вице-премьер РФ Александр Новак на церемонии подписания соглашения между "Сибуром" и "Таиф" об объединении своих активов.

Нефтегазохимическая отрасль является одной из самых быстрорастущих в мире, сказал Новак. Темпы ее развития не менее чем в 1,5 раза превышают экономический рост в целом. Российская отрасль также имеет потенциал значительного роста, учитывая сырьевую базу в стране и механизмы поддержки в виде обратного акциза.

"Мы оцениваем, что на период ближайших десятилетий объем инвестиций в эту отрасль может составить около $70 млрд, около десяти тысяч рабочих мест будет создано", - сказал он. Это даст доходы в бюджеты всех уровней.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичРоссия
Из Турции и Танзании за неделю вернулось 38 тысяч организованных российских туристов
В этих странах остается менее 10 тысяч россиян, приобретавших путевки у туроператоров
Читать полностью