Новак оценил будущие инвестиции в российскую нефтегазохимию в $70 млрд

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Инвестиции в российском нефтегазохимическом секторе в ближайшие десятилетия составят около $70 млрд, что позволит создать десятки тысяч рабочих мест. Об этом сказал вице-премьер РФ Александр Новак на церемонии подписания соглашения между "Сибуром" и "Таиф" об объединении своих активов.

Нефтегазохимическая отрасль является одной из самых быстрорастущих в мире, сказал Новак. Темпы ее развития не менее чем в 1,5 раза превышают экономический рост в целом. Российская отрасль также имеет потенциал значительного роста, учитывая сырьевую базу в стране и механизмы поддержки в виде обратного акциза.

"Мы оцениваем, что на период ближайших десятилетий объем инвестиций в эту отрасль может составить около $70 млрд, около десяти тысяч рабочих мест будет создано", - сказал он. Это даст доходы в бюджеты всех уровней.