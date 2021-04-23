Из Турции и Танзании за неделю вернулось 38 тысяч организованных российских туристов

"За минувшую неделю по линии туроператоров из Турции и Танзании вернулось 38 тыс. организованных туристов. Сейчас в этих странах остается менее 10 тыс. человек, практически все они вернутся домой до 30 апреля. Сложностей с возвращением организованных туристов домой нет", - сказала Догузова.

Что касается самостоятельных туристов, которые находились в Турции, Танзании, а также в третьих странах, куда вылетали через Стамбул, то на текущий момент более 28 тыс. уже вернулись в Россию на вывозных рейсах российских и международных авиакомпаний, сообщила она.

На состоявшемся сегодня заседании оперативного штаба в Росавиации все авиакомпании подтвердили графики вывозных рейсов, отметила глава Ростуризма. "Большинство самостоятельных туристов также вернутся в Россию до майских праздников. Информацию можно отслеживать на сайтах авиаперевозчиков", - уточнила Догузова.