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Из Турции и Танзании за неделю вернулось 38 тысяч организованных российских туристов

В этих странах остается менее 10 тысяч россиян, приобретавших путевки у туроператоров

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. По линии туроператоров из Турции и Танзании за минувшую неделю вернулось 38 тыс. россиян, сообщила журналистам руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

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"За минувшую неделю по линии туроператоров из Турции и Танзании вернулось 38 тыс. организованных туристов. Сейчас в этих странах остается менее 10 тыс. человек, практически все они вернутся домой до 30 апреля. Сложностей с возвращением организованных туристов домой нет", - сказала Догузова.

Что касается самостоятельных туристов, которые находились в Турции, Танзании, а также в третьих странах, куда вылетали через Стамбул, то на текущий момент более 28 тыс. уже вернулись в Россию на вывозных рейсах российских и международных авиакомпаний, сообщила она.

На состоявшемся сегодня заседании оперативного штаба в Росавиации все авиакомпании подтвердили графики вывозных рейсов, отметила глава Ростуризма. "Большинство самостоятельных туристов также вернутся в Россию до майских праздников. Информацию можно отслеживать на сайтах авиаперевозчиков", - уточнила Догузова.

Теги
ТанзанияТурцияРоссия
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