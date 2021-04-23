Страны ЕАЭС будут маркировать табак и алкоголь в рамках национальных законов

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будут маркировать табачную и алкогольную продукцию в рамках национального законодательства, не опираясь на базовую модель системы маркировки ЕАЭС. Об этом сообщила журналистам в ходе брифинга помощник председателя Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ия Малкина.

"Совет ЕЭК также обсудил вопрос маркировки табачной и алкогольной продукции, предложенный Киргизией. Стороны договорились самостоятельно вводить маркировку в рамках своего национального законодательства без учета положений базовой модели системы маркировки ЕАЭС. Решение принято с учетом того, что оборот табака и алкоголя контролируется в странах в рамках государственной акцизной политики", - отметила она.

Ранее сообщалось, что совет ЕЭК утвердил базовую технологическую организационную модель системы маркировки товаров средствами идентификации в ЕАЭС. Базовая модель включает основные аспекты создаваемой в ЕАЭС системы маркировки: порядок формирования и нанесения средств идентификации, состав и структуру сведений о маркированном товаре, порядок взаимодействия национальных операторов, порядок функционирования информационной системы маркировки в контуре интегрированной информационной системы ЕАЭС.