Белоруссия вводит запрет на ввоз и реализацию товаров некоторых зарубежных компаний

МИНСК, 23 апреля. /ТАСС/. Белоруссия вводит запрет на ввоз и реализацию товаров ряда зарубежных компаний стран, которые ранее ввели санкционные меры в отношении белорусских юридических и физических лиц. Это предусмотрено постановлением Совета министров Белоруссии от 23 апреля, сообщили в пятницу в пресс-службе белорусского правительства.

"Для обеспечения защиты национальных интересов с учетом недружественных действий в отношении белорусского народа правительством установлен перечень товаров, запрещенных к ввозу и реализации на территории Республики Беларусь", - отмечается в документе.

В перечень запрещенных товаров внесены товары групп компаний Liqui Moly, Škoda Auto и Beiersdorf (владеет в том числе торговыми марками Nivea, Labello, Hansaplast и рядом других), уточнили в Совмине.

В постановлении говорится, что документ принят на основании указа президента "О применении специальных мер", которым предусматривается запрет на ввоз в Белоруссию и реализацию отдельных групп товаров (в том числе товаров отдельных производителей), страной происхождения которых являются государство или объединение государств, принявшие решение о введении специальных мер в отношении белорусских юридических и (или) физических лиц или присоединившиеся к специальным мерам в отношении белорусских юридических и (или) физических лиц, принятым иными государствами и (или) их объединениями.

В случае выявления запрещенных товаров их будут отправлять обратно. "В случае выявления запрещенных товаров в торговых объектах, на рынках, выставках, ярмарках, в интернет-магазинах лицам, осуществляющим торговлю, будет выдаваться предписание на запрет их реализации", - говорится в документе. При этом в Совмине пояснили, что постановление не распространяется на ввозимые гражданами товары для личного пользования, транспортные средства, указанные в постановлении, которые зарегистрированы в государствах - членах Евразийского экономического союза, а также временно ввозимые на таможенную территорию Евразийского экономического союза транспортные средства.

"Лица, нарушающие запрет, будут привлекаться к ответственности в соответствии с законодательством", - говорится в документе. В Совмине пояснили, что основные пункты постановления вступают в силу через 10 дней после официального опубликования документа. "Установленный перечень запрещенных товаров действителен в течение шести месяцев", - отметили в Совмине.