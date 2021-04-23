{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Акции ВТБ на Мосбирже растут более чем на 7% на фоне ожидания дивидендов

К 18:07 мск акции компании замедлили рост и торговались на уровне 0,0513 руб. за бумагу

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Стоимость акций ВТБ в ходе торгов на Московской бирже выросла на 7,14% и в моменте достигала 0,0514 руб. за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 17:59 мск.

К 18:07 мск акции компании замедлили рост и торговались на уровне 0,0513 (+7,08%).

Котировки растут на фоне ожиданий от решения наблюдательного совета ВТБ по дивидендам за 2020 год.

23 апреля состоится заседание наблюдательного совета банка ВТБ, в ходе которого будет обсуждаться выплата дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по МСФО за 2020 год.

Теги
Россия
S&P снизило рейтинг ТМК с "BB-" до "B+", прогноз - "негативный"
По мнению экспертов, показатели кредитоспособности ТМК были ниже уровня рейтинга "ВВ-" уже в конце 2020 года
Читать полностью