Новак уверен в завершении строительства "Северного потока - 2" в 2021 году

"В этом году это будет, но точную дату лучше сами строители скажут", - сказал он, отвечая на вопрос, каковы шансы достроить "Северный поток - 2" летом 2021 года.

Глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный на встрече с депутатами Бундестага ФРГ 15 апреля сообщил, что Россия этим летом может достроить газопровод "Северный поток - 2" и пустить первый газ в сторону Германии.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. Но с декабря 2020 года строительство газопровода было возобновлено после годовой паузы. "Фортуна" в декабре 2020 года построила 2,6 км трубопровода в исключительной экономической зоне Германии, сейчас ведет укладку "Северного потока - 2" в территориальных водах Дании. Вскоре к "Фортуне" присоединится еще один трубоукладчик - "Академик Черский". Готовность "Северного потока - 2" в настоящее время составляет 95%.