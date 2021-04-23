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Новак уверен в завершении строительства "Северного потока - 2" в 2021 году

Вопрос о более конкретных сроках завершения проекта вице-премьер адресовал компании Nord Stream 2 AG
Вице-премьер РФ Александр Новак Антон Новодережкин/ТАСС
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Вице-премьер РФ Александр Новак
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Газопровод "Северный поток - 2" будет достроен в 2021 году, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. Вопрос о более конкретных сроках завершения проекта вице-премьер адресовал оператору проекта - компании Nord Stream 2 AG.

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"В этом году это будет, но точную дату лучше сами строители скажут", - сказал он, отвечая на вопрос, каковы шансы достроить "Северный поток - 2" летом 2021 года.

Глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный на встрече с депутатами Бундестага ФРГ 15 апреля сообщил, что Россия этим летом может достроить газопровод "Северный поток - 2" и пустить первый газ в сторону Германии.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. Но с декабря 2020 года строительство газопровода было возобновлено после годовой паузы. "Фортуна" в декабре 2020 года построила 2,6 км трубопровода в исключительной экономической зоне Германии, сейчас ведет укладку "Северного потока - 2" в территориальных водах Дании. Вскоре к "Фортуне" присоединится еще один трубоукладчик - "Академик Черский". Готовность "Северного потока - 2" в настоящее время составляет 95%.

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Новак, Александр ВалентиновичРоссия
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