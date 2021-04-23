Мантуров считает временным дефицит в микроэлектронике

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 23 апреля. /ТАСС/. Глава Минпромторга Денис Мантуров объясняет образовавшийся мировой дефицит в микроэлектронике отложенным спросом в начале этого года и считает это временной ситуацией.

"Сейчас действительно сложилась определенная ситуация по дефициту по микроэлектронике. Связано это было в первую очередь с тем, что спрос отложенный пришелся на первый квартал текущего года", - сказал он. По словам министра, с учетом снижения объемов производства рядом зарубежных предприятий в прошлом году и отсутствия заказов, теперь они не успевают удовлетворять возрастающий спрос.

"Это временная ситуация, но, как говорится, свято место пусто не бывает. Эта ниша всегда заполняется", - отметил он.

В конце марта участники российского рынка электроники прогнозировали, что со второго квартала этого года продукция начнет поступать на полки магазинов с увеличением стоимости на 10-20% на фоне подорожавшей логистики и дефицита комплектующих, ситуация с которыми не будет урегулирована, по прогнозам, до конца года. Сообщалось также, что мировые и российские поставщики электроники для автопрома столкнулись с дефицитом чипов.

Кризис на рынке электроники обострился в конце 2020 года. Локдауны по всему миру, вызванные пандемией коронавируса, нарушили производственно-логистические связи. Кроме того, резко вырос спрос на микропроцессоры в условиях увеличения продаж компьютеров и ноутбуков для удаленной работы. Также на фоне задержки большого количества контейнеров на территории США многократно выросла стоимость логистики каждого контейнера.