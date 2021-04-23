ФАС признала рекламу Альфа-банка и Моргенштерна нарушающей закон

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Комиссия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ признала ролик Альфа-банка и рэпера Моргенштерна "Клип за 10 лямов" нарушающим закон о рекламе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ФАС.

"Сегодня комиссия ФАС России признала рекламу, распространяемую с ноября 2020 года на Youtube-канале "Morgenshtern" под названием "Клип за 10 лямов", нарушающей закон о рекламе", - сказали в ФАС.

Ведомство признало, что в рекламе содержатся нарушения в части употребления алкоголя, рекламы финансовых услуг, обращения к несовершеннолетним, использования некорректных утверждений, непристойных и оскорбительных образов. По данным ФАС, в отношении рекламодателя и рекламораспространителя будет возбуждено административное дело. Согласно КоАП, за нарушение требований закона о рекламе Альфа-банку, как рекламодателю, может грозить штраф от 100 до 500 тыс. руб., ИП Моргенштерн А.Т., как рекламораспространителю - штраф от 4 до 20 тыс. руб.

"Альфа-банку и ИП Моргенштерн А.Т. выданы предписания о прекращении нарушения законодательства о рекламе. Материалы дела будут переданы должностному лицу ФАС России для возбуждения дела об административном правонарушении в отношении виновных лиц и привлечения к ответственности в соответствии с КоАП", - добавили в ведомстве.

В ФАС отметили, что в феврале этого года в ведомство, как в орган власти, контролирующий соблюдение закона о рекламе, поступило множество обращений граждан с жалобой на указанный ролик.

В феврале ФАС возбудила дело в отношении Альфа-банка и рэпера Моргенштерна по признакам нарушения законодательства о рекламе из-за ролика "Клип за 10 лямов".