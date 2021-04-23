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Доля убыточных организаций в России в январе - феврале выросла до 33,7%

Показатель сократился на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Доля убыточных организаций в России в январе - феврале 2021 года сократилась на 1,4% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и составила 33,7%, следует из материалов Росстата.

Доля прибыльных организаций, соответственно, составила 66,3%.

За отчетный период сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без учета субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и бюджетных учреждений) в действующих ценах составил 3,116 трлн руб. В частности, 35,2 тыс. организаций получили прибыль в размере 3,813 трлн руб., а 17,9 тыс. организаций имели убыток на сумму 697,5 млрд руб.

В январе - феврале 2020 года сальдированный финансовый результат по сопоставимому кругу организаций составлял 1,642 трлн руб.

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