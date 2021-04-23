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S&P снизило рейтинг ТМК с "BB-" до "B+"

По мнению экспертов, показатели кредитоспособности ТМК были ниже уровня рейтинга "ВВ-" уже в конце 2020 года

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) понизило долгосрочный кредитный рейтинг Трубной металлургической компании (ТМК) с "BB-" до "B+", говорится в сообщении агентства. Прогноз по рейтингу - "негативный".

"Понижение рейтинга до "B+" отражает наши ожидания того, что соотношение средств от операционной деятельности (FFO) к долгу ТМК будет значительно ниже нашего целевого показателя 20% для рейтинга "BB-" в ближайшие годы", - говорится в сообщении агентства.

По мнению экспертов, показатели кредитоспособности ТМК были ниже уровня рейтинга "ВВ-" уже в конце 2020 года.

Аналитики отметили финансовую политику ТМК как агрессивную, что отражает слабую финансовую дисциплину компании. По их словам, компании необходимо повысить средства от операционной деятельности к долгу до 15%, чтобы рейтинг не был снижен.

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