Набсовет ВТБ рекомендовал направить 35,65 млрд рублей на дивиденды за 2020 год

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Наблюдательный совет ВТБ рекомендовал акционерам принять решение направить 35,65 млрд рублей на дивиденды за 2020 год. Так, на выплаты по обыкновенным акциям планируется направить 50% от чистой прибыли по МСФО за 2020 год, по привилегированным (владеют Минфин и Агентство по страхованию вкладов) - 45%, говорится в сообщении банка.

"Наблюдательный совет принял решение рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплату дивидендов по акциям банка ВТБ в размере 35,65 млрд рублей. Распределение дивидендных выплат рекомендовано осуществить в следующей пропорции: обыкновенные акции - 18,15 млрд рублей, привилегированные акции первого типа - 7,18 млрд рублей, привилегированные акции второго типа - 10,32 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

"Это обеспечит дивидендную доходность, рассчитанную исходя из средней рыночной стоимости обыкновенных акций в 2020 году и номинальной стоимости привилегированных акций, в размере 3,74% по обыкновенным акциям, а по привилегированным акциям - на уровне 3,36%", - указали в ВТБ.

В случае одобрения рекомендации общим собранием акционеров дивиденд на одну обыкновенную акцию составит округленно 0,0014 рубля, на привилегированную акцию первого типа - 0,000336 рубля, на одну привилегированную акцию второго типа - 0,00336 рубля, уточнили в ВТБ. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 22 июня 2021 года.

"Политика ВТБ состоит в обеспечении дивидендов по обыкновенным акциям, соответствующим выплате 50% чистой прибыли по МСФО. Такой уровень дивидендов предлагается к утверждению за прошлый год, и мы подтверждаем, что в дальнейшем планируем придерживаться такого подхода. Мы уверены, что нормализация прибыльности в текущем году, когда мы ожидаем заработать чистую прибыль в размере более 250 млрд рублей, и рост прибыльности в дальнейшем обеспечит очень привлекательный уровень дивидендной доходности акций ВТБ", - прокомментировал решение набсовета член правления ВТБ Дмитрий Пьянов, слова которого привела пресс-служба банка.

Заочное собрание

Также наблюдательный совет ВТБ принял решение о созыве 4 июня годового общего собрания акционеров. В связи с сохраняющимися ограничениями на проведение массовых мероприятий было решено провести собрание в форме заочного голосования.

ВТБ в 2020 году сократил чистую прибыль по МСФО в 2,7 раза - до 75,3 млрд рублей.