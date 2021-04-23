Эксперты: восстановление событийной отрасли зависит от работы с кадрами и технологиями

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Занимающиеся конгрессно-выставочной деятельностью организации при восстановлении своей работы должны реализовать существующий в этой отрасли кадровый потенциал и новые технологии. От того, насколько успешно и быстро они это сделают, будет зависеть, сколько лет потребуется для восстановления отрасли после пандемии, считают участники конференции "Организация событий. Новая нормальность", организованной Фондом Росконгресс.

"За прошлый год [событийная] индустрия во всем мире и в России, в частности, к сожалению, понесла большие убытки. Событийная отрасль быстро не восстановится. <...> Думаю, что все, кто будет к этому активно готовиться (к проведению событийных мероприятий -прим. ТАСС) - это и кадровый потенциал, и образование, и знакомство с новыми технологиями, <...> снимет все сливки", - сказал директор, председатель правления Фонда Росконгресс, председатель правления Национального конгресс-бюро Александр Стуглев.

Чтобы вернуться на допандемийный уровень, событийной отрасли, по мнению экспертов, понадобится несколько лет. "Эти все истории, которые говорят про гибридные мероприятия, они будут иметь место. <…> Мы исходим из того, что офлайн вернется, и вернется он через два, три, четыре года на те примерно рубежи, где мы были в 2019 году", - считает генеральный директор компании Messe Frankfurt Rus Ойген Аллес.

Участники конференции коснулись темы проведения спортивных мероприятий как одного из важных направлений в событийной отрасли. Так, начальник отдела въезда иностранцев Консульского департамента МИД России Александр Бессарабов сообщил, что иностранные граждане, которые прибывают на территорию России для участия в спортивных мероприятиях, могут получать без ограничений соответствующие визы. При этом визы в форме электронного документа пока не выдаются. "Электронные визы будут выдаваться только тогда, когда будут сняты все ограничения на въезд в Российскую Федерацию", - добавил он.

Региональная практика

По словам заместителя генерального директора - руководителя Уральского конгресс-бюро Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области Аркадия Киселева, несмотря на ограничения по проведению офлайн-мероприятий, регион смог собрать большую аудиторию на онлайн-площадках. Так форум "100+" собрал 20 тыс. человек с учетом онлайн-участников. "Если говорить об "Иннопром онлайн", количество - 84 тыс. уникальных пользователей - это только за один день, 7 июля. Обычное количество посетителей в формате офлайн - 50 тыс. человек", - добавил он.

В прошлом году в условиях локдауна в республике Татарстан была разработана концепция по привлечению международных событий в регион, сообщила руководитель Конвеншн-бюро республики Татарстан при Агентстве инвестиционного развития Гузаль Бурнаева. По ее словам, впервые регион провел генеральную ревизию лучших достижений за 10 лет, выявил точки роста, обозначил интересные потенциальным партнерам предложения. Также была сформирована политика на ближайшие 5 лет.

"Мы решили, что не будем делать очередной форум, который пройдет онлайн и на этом закончится. Мы решили, что сформируем единый информационный ресурс республики Татарстан и проведем двенадцатидневный марафон под названием "100% Татарстан", - сказала Бурнаева.

Директор Конгресс-бюро Республики Башкортостан Павел Музыченко отметил, что несмотря на пандемию коронавируса, регион смог улучшить позиции во многих рейтингах, в том числе в рейтинге туристического потенциала. На данный момент Башкирия занимает в нем девятое место, что связано не только с ростом внутреннего туризма, но и с проведением в республике деловых мероприятий.

По словам Музыченко, в прошлом году прошел первый международного онлайн-форум "Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии", общая аудитория которого составила около 6 млн человек. "Пленарки мы сделали уникальными. Люди [находились] в разных концах мира, мы создавали эффект присутствия в одном помещении. То есть людей в разных студиях посадили на одинаковые кресла. Мы совмещали все это в одну картинку", - добавил он.

О конференции

Конференция "Организация событий. Новая нормальность" проходит 23 апреля на площадке ВДНХ. Организатором выступает Фонд Росконгресс. Конференция является ключевой площадкой для демонстрации современного порядка проведения мероприятий с учетом санитарно-эпидемиологических требований, применения современных технологий, учета мирового опыта и тенденций.