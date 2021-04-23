В Самарской области работы по лесовосстановлению проведут на площади 720 га

САМАРА, 23 апреля. /ТАСС/. Власти Самарской области вырастили свыше 5 млн сеянцев деревьев, чтобы восстановить 720 га леса. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

"В 17 питомниках Самарской области мы вырастили 5,2 млн сеянцев деревьев различных пород, которых хватит, чтобы обеспечить лесовосстановление на площади 720 га (в том числе участки, пострадавшие от пожаров), собрали 3 тонны семян, которые в свою очередь станут деревьями, чтобы обеспечить непрерывную работу", - цитирует пресс-служба слова министра лесного хозяйства Александра Ларионова.

При этом в начале года Ларионов, отвечая на запрос ТАСС, отмечал, что в 2021 году планируется восстановить 641 га леса, что на 13% ниже показателя 2020 года. Тогда лес был восстановлен на площади 736,7 га.

Ранее президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собраниюназвал борьбу с выбросами парниковых газов одной из важнейших задач, стоящих перед страной. Благодаря посадке деревьев, в том числе, и удается снижать выбросы углекислого газа в атмосферу, отметили в правительстве.

Также в регионе проводится работа по снижению выбросов в атмосферу парниковых газов. "В 2016-2018 годах всеми предприятиями области выбрасывалось в атмосферу около 40 млн т парниковых газов в год, то в 2019-2020 годах этот объем уменьшился до 33 млн т", - отметил Ларионов.

Восстановление леса является одним из направлений национального проекта "Экология", который рассчитан до 2024 года.