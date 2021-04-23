Приватизация госимущества в Карелии привлекла в республиканский бюджет более 65 млн рублей

ПЕТРОЗАВОДСК, 23 апреля. /ТАСС/. Бюджет Карелии по итогам 2020 года получил более 65 млн рублей от приватизации государственного имущества. Это в два раза больше, чем удалось продать в 2019 году, сообщили в пятницу в пресс-службе правительства республики.

"Более 65 млн рублей поступило в бюджет региона от приватизации государственного имущества. Рост за 2020 год по сравнению с предыдущим составил 200%", - говорится в сообщении.

По данным республиканского министерства имущественных и земельных отношений, в прошлом году власти продали 22 объекта. Основную часть дохода - 49 млн рублей - составили продажи зданий, сооружений и помещений, почти 16 млн рублей принесла реализация земельных участков.

С республиканского баланса ушли также два руинированных объекта, в том числе полуразрушенное здание противотуберкулезного диспансера в центре Петрозаводска. "За прошлый год были успешно реализованы: <…> нежилые здания на ул. Правды и ул. Ровио в Петрозаводске, объекты в поселке Салми Питкярантского района, неиспользуемое здание детского дома в селе Вешкелица Суорявского района и другие", - уточнили в региональном ведомстве.

Ведомство продолжило работу по приватизации и в текущем году: через электронные площадки уже были проданы три объекта на сумму более 5,4 млн рублей, а также 100% доли в уставном капитале предприятия "Суоярвский хлебозавод" на общую сумму 8,2 млн рублей.