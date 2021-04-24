Новая госпрограмма может помочь наладить экспорт оленины из Якутии

ЯКУТСК, 24 апреля. /ТАСС/. Программа государственной поддержки традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов в Арктике, утвержденная премьер-министром РФ Михаил Мишустиным 20 апреля, позволит наладить экспорт оленины в зарубежные страны. Такое мнение выразила ТАСС в субботу председатель постоянного комитета по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики парламента республики Елена Голомарева.

"Принятие программы позволит модернизировать отрасль. Мы должны стремиться к тому, чтобы оленина продавалась не только внутри страны, но и за пределы государства. В свою очередь, могу сказать, что регионы заготавливают мясо высокого качества. Однако экспорт продукции требует модернизации отрасли, в том числе оснащения современным оборудованием", - сказала Голомарева, отметив, что финансирование программы будет идти из четырех источников: федерального, регионального, районного и поселенческого бюджетов.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Министерства сельского хозяйства Якутии, в республике насчитывается 148 тыс. оленей. По итогам 2020 года произведено 152 тонны оленины в убойном весе. "Экспорта продукции в зарубежные страны пока нет", - уточнили в пресс-службе.

Программа включает шесть основных направлений, первое из которых нацелено на развитие инфраструктуры. Речь идет, в частности, о разработке мер поддержки обеспечения малочисленных народов мобильной связью и интернетом, оказании помощи в развитии их художественных промыслов, а также субсидировании приобретения оборудования для переработки мясной и рыбной продукции.