На Итурупе построят геотермальную электростанцию с использованием механизма ГЧП

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Геотермальная электростанция, использующая энергию вулкана Баранского, будет построена на острове Итуруп с использованием механизма государственно-частного партнерства (ГЧП), она позволит сэкономить в среднем 25 тонн дизельного топлива в сутки, сообщила в субботу пресс-служба правительства Сахалинской области.

Участие в проекте подтвердили Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, Министерство энергетики Сахалинской области, "УК Компьюлинк Групп" и Газпромбанк. В проект планируется вложить около 2 млрд рублей.

"В послании Совету Федерации президент России Владимир Путин нацелил органы власти и бизнес на внедрение новых комплексных подходов к развитию энергетики, использованию современных технологий, позволяющих снизить потребление ресурсов и негативное воздействие на окружающую среду. Считаю, одним из решений может стать использование геотермальной энергии. Станция "Океанская-2" позволит полностью обеспечить электрической энергией промышленные объекты и жителей Итурупа, уменьшить зависимость отдаленной территории от завоза дизельного топлива", - процитировала пресс-служба губернатора региона Валерия Лимаренко.

В 2007 году на курильском острове Итуруп была введена в строй Океанская ГеоТЭС, состоящая из двух турбогенераторных установок "Туман 2а" мощностью 1,8 МВт каждая. После пожара в 2013 году станция была выведена из эксплуатации и законсервирована. Участники соглашения намерены возвести новую геотермальную электростанцию "Океанская-2" мощностью 5МВт с возможностью дальнейшего увеличения до 15 МВт. Кроме того, на условиях государственно-частного партнерства планируется построить теплоэлектростанцию в поселке Ноглики на Сахалине.

"Новая Ногликская ТЭС заместит мощности действующей газовой электрической станции. Тепловая электростанция будет создана по модели государственно-частного партнерства и с применением передовых технологий. Проектные работы на первом этапе профинансирует Газпромбанк. По предварительным оценкам общий объем инвестиций в проект составит около 5,5 млрд рублей", - говорится в сообщении пресс-службы правительства области.

Инвестор проекта "Управляющая компания Компьюлинк Групп" в течение года намерен подать заявку на участие на использование одного из действующих на Сахалине преференциальных режимов - территории опережающего развития или свободного порта Владивосток.