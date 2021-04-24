Определены российские города с повышенным спросом на оформление ипотечных кредитов

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Наибольший прирост интереса россиян к оформлению ипотечных кредитов зафиксирован в Калининграде, Ижевске, Перми и Челябинске в апреле по сравнению со среднемесячным значением первого квартала 2021 года. При этом в Москве и Санкт-Петербурге отмечается снижение спроса, говорится в исследовании федеральной компании "Этажи", которое есть в распоряжении ТАСС.

Эксперты проанализировали спрос на оформление ипотечных кредитов в крупных городах России на основе данных компании.

"Максимальный прирост зафиксирован в Калининграде, здесь по сравнению со среднемесячным значением первого квартала 2021 года спрос на ипотеку в апреле вырос на 28% и на 4,3% превысил пиковый спрос в июне 2020 года. На втором месте рейтинга Ижевск и Пермь, где апрельский спрос на ипотеку вырос на 25% по сравнению со среднемесячным значением первого квартала 2021 года. На третьем месте Челябинск, где апрельский спрос на ипотеку оказался на 21% выше, чем в первые месяцы 2021 года", - говорится в исследовании.

Также рост спроса на ипотеку в апреле наблюдался в Екатеринбурге (на 18%), Краснодаре (на 17%), Новосибирске (на 8%), Красноярске (на 7%) и Тюмени (на 6%). Эксперты связывают повышение интереса к ипотечным продуктам с низкими ставками и перспективой их повышения на фоне повышения ключевой ставки до 5%. "На фоне того, что Банк России поднял ключевую ставку еще на 0,5 п. п., очевидно, что в ближайшее время следует ожидать повышения ипотечных ставок ведущими банками на уровне 0,25-0,75 п. п., также планируются ужесточения требований к заемщикам, поэтому рекорды спроса в апреле вряд ли уже будут побиты в этом году", - отметила ТАСС заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании "Этажи" Татьяна Решетникова.

В свою очередь наиболее заметное снижение спроса к оформлению ипотечных кредитов зафиксировано аналитиками "Этажей" в Уфе (на 286%), Самаре (на 24%), Казани (на 7%). В Москве и Петербурге также отмечается сокращение интереса к ипотеке в апреле по сравнению с первыми тремя месяцами 2021 года: на 8% - в Москве и на 6% - в Санкт-Петербурге.

Решетникова советует покупателям жилья получать одобрение на оформление ипотеки в максимальном количестве банков. "Так будет возможность выбрать банк, где ставка сохранится на уровне минимальных значений до этапа подписания кредитного договора, поскольку до этого момента банк вправе поднять ее в любой момент", - добавила эксперт.