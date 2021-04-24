Пострадавший от пандемии крымский бизнес получил 1,6 млрд рублей господдержки

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апреля. /ТАСС/. Сумма выплат предпринимателям и организациям Крыма, деятельность которых пострадала от распространения коронавирусной инфекции, за июнь - декабрь 2020 года составила 1,58 млрд рублей, их распределили среди более чем 4,5 тыс. бизнесменов. Об этом на своей странице во "ВКонтакте" написал в субботу глава региона Сергей Аксенов.

"В этом году выплаты по региональной субсидии уже получили более 4,5 тыс. субъектов хозяйствования. Общая сумма выплат составила 1,58 млрд рублей", - написал Аксенов.

Он отметил, что сегодня еще 607 предпринимателей и организаций получили выплаты на сумму 225,7 млн рублей. При этом работа с заявками продолжается.

"На рассмотрении находится примерно тысяча заявок. Выплаты для пострадавших субъектов хозяйствования продолжатся и будут осуществляться в рамках лимита, предусмотренного на субсидию", - отметил Аксенов.

Ранее глава Крыма сообщал о том, что объем поддержки бизнеса в Республике Крым, пострадавшего в результате пандемии коронавируса, составит 2,2 млрд рублей в 2021 году. С 1 марта в Крыму отменили большую часть ограничений для бизнеса, разрешены выставки и банкеты. Под запретом находятся массовые мероприятия, заполнение кинотеатров и театров допускается на 75%, кафе и ресторанов - на 50%, сохраняется масочный режим и социальное дистанцирование.