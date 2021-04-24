Российские банки рассматривают плавное повышение ставок по вкладам вслед за решением ЦБ

Регулятор уже второй раз подряд поднимает ключевую ставку, "шагнув" на предыдущем заседании вверх на 0,25 п. п. Рынок не заставил себя ждать и, по данным ЦБ, средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших банках РФ, привлекающих наибольший объем депозитов, в первой декаде апреля 2021 г. повысилась до 4,63%. Но в своем пресс-релизе по итогам заседания совета директоров 23 апреля Банк России сообщил, что его решение повысить ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов и рост доходностей облигаций федерального займа будут способствовать в том числе увеличению привлекательности банковских депозитов для населения.

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Российские банки рассматривают возможность плавного повышения ставок по сберегательным продуктам вслед за решением ЦБ, который на заседании в пятницу решительно повысил ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 5% годовых впервые с 2014 года. Но рост доходности по вкладам будет постепенным, а рынку следует ожидать появления промопредложений с повышенными ставками, сообщили ТАСС в опрошенных кредитных организациях.

По мнению директора офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Евгения Кошелева, отчасти в решении ЦБ "видится попытка влияния на сберегательную модель поведения населения".

Эксперты уверены, что рост ставок будет плавным. "Исторически ставки по вкладам имеют положительную корреляцию с динамикой ключевой ставки ЦБ. Ожидаем, что в среднем рынок отреагирует соразмерным изменением ставок по вкладам. Сейчас банки получили возможность выстраивать свою процентную политику с опорой на среднесрочные ориентиры от регулятора. Поэтому движение ставок по сберегательным продуктам будет носить более плавный характер", - считает начальник управления "Сбережения" ВТБ отметил Максим Степочкин.

Решения банков

О намерении пересмотреть ставки по вкладам ТАСС сообщили в Альфа-банке, Россельхозбанке, Почта банке.

"Мы не исключаем пересмотра ставок по депозитам и кредитным продуктам вслед за действиями регулятора. Мы рекомендуем клиентам пользоваться моментом прямо сейчас. По депозитам и накопительным счетам мы предлагаем сейчас ставку до 6% - хорошее решение, чтобы зафиксировать доход", - заявил руководитель розничного бизнеса, заместитель председателя правления Альфа-банка Майкл Тач.

Руководитель службы пассивов и комиссионных продуктов Почта банка Геннадий Чаусов отметил, что на фоне повторного повышения ключевой ставки можно ожидать умеренного роста ставок по вкладам и появления промопредложений с повышенными ставками в перспективе одного-двух месяцев. "При этом по накопительным счетам банки, вероятнее всего, ставки увеличивать не будут, поскольку это более затратный процесс. В среднесрочной перспективе такое репозиционирование ставок приведет к обратному перетоку средств граждан из накопительных счетов во вклады", - отметил он.

В Сбербанке отказались комментировать изменения условий по продуктам до их официального вступления в силу, но глава кредитной организации Герман Греф в интервью РБК, вышедшем накануне совета директоров ЦБ, отвечая на вопрос, будет ли банк повышать ставки по вкладам, отметил, что "если произойдет следующий этап повышения [ставки ЦБ], наверное, банку придется на это отреагировать".

ВТБ также заверил, что ежедневно осуществляет мониторинг и анализ ситуации на финансовых рынках, а решение о корректировке ставок по вкладам будет приниматься на основе широкого спектра факторов, в том числе рыночной конъюнктуры, динамики ключевой ставки ЦБ РФ и прогноза регулятора. Такой же позиции придерживается банк "Открытие".