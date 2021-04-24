В России тарифы на электроэнергию для населения будут расти в 2022-2024 годах на 5% в год

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ прогнозирует рост тарифов на электроэнергию для населения России в 2022-2024 годах на уровне 5% ежегодно. Об говорится в сценарных условиях прогноза Минэкономразвития, рекомендованных для подготовки бюджета на 2022-2024 годы.

"В целях снижения объема перекрестного субсидирования в электросетевом комплексе размер индексации тарифов на передачу электрической энергии населению в среднем по Российской Федерации сохранится на уровне 5% ежегодно. Такими же темпами будут расти и регулируемые тарифы на электроэнергию для населения", - говорится в материалах ведомства.

Индексация будет проводиться в июле текущего года.

В июле 2021 года тарифы на электроэнергию для населения также будут проиндексированы на 5%.

Тарифы на передачу электроэнергии для промышленных и иных потребителей, кроме населения, согласно прогнозу Минэкономразвития, вырастут на 3%, аналогично с предыдущими годами.

Тарифы на газ

Согласно прогнозу МЭР, оптовые тарифы на газ для всех групп потребителей, включая население, вырастут в 2021 году не более чем на 3%, как и в прежние годы. При этом в 2022-2024 годах ежегодный рост указанных цен также не превысит 3%, отмечается в докладе. Как следует из документа, индексация тарифов на газ будет происходить в июле каждого года.

Индексация тарифов на транспортировку газа по магистральным и газораспределительным сетям в целом по стране "будет осуществляться темпами не выше инфляции", обещают в Минэкономразвития. В документе указывается, что в июле 2020 года тарифы должны были быть индексированы на 3,2%, но этого не произошло. В июле этого года они будет повышены на 3,7%, а в 2022-2024 годах - на 4% ежегодно.

В то же время, рост тарифов по газораспределительным сетям "в отношении отдельных регионов и газораспределительных организаций будет определяться с учетом необходимости реализации экономически обоснованных программ газификации и устанавливаемой регионами специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям", говорится в докладе.