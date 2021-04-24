В Твери построят дополнительную развязку по проекту Западного моста через Волгу

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Власти Тверской области приняли решение построить дополнительную развязку в рамках проекта Западного моста через Волгу, строительство которого начнется в 2021 году. Об этом сообщила в субботу пресс-служба правительства региона.

"Приняли решение при реализации проекта по Западному мосту построить четвертый, дополнительный мостовой переход. Масштабный проект Западного моста включает в себя возможность продолжения улицы Фрунзе. Предусмотрена автомобильная развязка и соединение с Санкт-Петербургским шоссе. Таким образом мы разгрузим Заволжье. Это будет новая транспортная артерия с выездом на трассу М-10 и возможностью перехода на другую сторону железнодорожных путей для наших граждан", - цитирует пресс-служба главу региона Игоря Руденю.

По данным пресс-службы правительства Тверской области, будет построен пешеходный переход через железнодорожные пути к месту отдыха горожан - Комсомольской роще.

В январе на совещании с членами правительства президент Владимир Путин поручил рассмотреть обращение Рудени о строительстве Западного моста через Волгу для соединения Пролетарского и Заволжского районов Твери, в которых проживает более половины населения города. Из резервного фонда правительства РФ региону на эти цели выделено 2 млрд рублей, строительство Западного моста начнется в 2021 году и завершится в срок до трех лет. Общая сумма на Западный мост оценивается в 12 млрд рублей. Более 80% от стоимости проекта будет профинансировано из федерального бюджета, остальная часть - из бюджета Тверской области. Проект состоит из трех этапов: строительство моста через Волгу в районе Комсомольской площади Твери, реконструкция Горбатого моста через Октябрьскую железную дорогу в Заволжском районе и реконструкция ж/д путепровода на Комсомольской площади.