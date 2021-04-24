В России тарифы на услуги ЖКХ в 2022-2024 годах будут расти на 4% в год

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ ожидает роста тарифов на услуги тепло- и водоснабжения не более, чем на 4%. Об этом говорится в сценарных условиях прогноза Минэкономразвития, рекомендованных для подготовки бюджета на 2022-2024 годы.

"Рост тарифов на услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, как и индекс изменения платы граждан за коммунальные услуги в целом, в 2022-2024 годах в среднем по России не превысит 4%, что соответствует целевой инфляции", - говорится в материалах ведомства.

Согласно прогнозу МЭР, размер индексации тарифов в некоторых муниципальных образованиях может превысить установленную величину по причине реализации мероприятий комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, установления нормативов потребления услуг ЖКХ, а также перехода к ценовой зоне теплоснабжения (альтернативной котельной).