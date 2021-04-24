СМИ: экспорт нефти и газа Нигерии упал в 2020 году почти на 50%

ПРЕТОРИЯ, 24 апреля. /ТАСС/. Размер выручки государственной Нигерийской национальной нефтяной компании (NNPC) от экспорта нефти и газа упал в 2020 году на 45,98% в годовом исчислении до $2,62 млрд из-за пандемии коронавируса и вызванного ею обвала цен на энергоносители. Об этом сообщила в субботу нигерийская газета Punch.

В январе 2020 года Нигерия получила от продажи на внешних рынках нефти и газа $626,79 млн, однако к октябрю эта сумма упала до $54,09 млн, отмечает издание. Продажа за рубеж энергоресурсов приносит Нигерии половину поступлений в госбюджет. При этом в национальном нигерийском экспорте нефть и газ составляют 90% выручки.