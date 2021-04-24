МЭР: основной вклад в рост ВВП в 2021 году внесет восстановление потребления товаров

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Основной вклад в рост ВВП России в 2021 году внесет восстановление потребления товаров и услуг, следует из подготовленных Минэкономразвития параметров прогноза, рекомендованных для подготовки бюджета на 2022-2024 годы. Документ опубликован на сайте министерства.

Ранее Минэкономразвития скорректировало прогноз ВВП на 2021 год до 2,9% (с 3,3% ранее) с учетом повышения базы 2020 года (-3,0% против -3,9%, ожидавшихся в сентябре) и более плавного наращивания добычи в рамках сделки ОПЕК+ по сравнению с параметрами, согласованными в апреле прошлого года.

"Основной вклад в рост ВВП внесет восстановительный рост потребления товаров и услуг (+5,1% и +11,3%, соответственно, после снижения на -4,1% и -17,3% в 2020 году)", - говорится в документе.

Отмечается, что чистый экспорт внесет отрицательный вклад в ВВП с учетом опережающего восстановления импорта в текущем году, а также сохранения экспорта нефти и нефтепродуктов на пониженном уровне.

"При этом в сценарных условиях, как и в сентябрьском прогнозе, по-прежнему предполагается выход экономики к концу 2021 года на траекторию устойчивого роста, соответствующего достижению национальных целей развития Российской Федерации", - указывают в Минэкономразвития.

Кроме того, в сценарные условия заложено выполнение в полном объеме мероприятий, предусмотренных Общенациональным планом восстановления экономики.