Россия предложила способ противодействия использованию VPN-сервисов террористами

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. РФ предложила способ противодействия использованию VPN-сервисов террористами, сейчас он активно обсуждается за рубежом. Об этом сообщил заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов.

"Объективно, в том числе и в РФ, данный сервис может использоваться и в противоправных целях. Была выдвинута российская контртеррористическая инициатива, внедрение которой на каналах связи позволит избежать тех отрицательных последствий, которые влечет за собой использование VPN-сервисов террористическими и иными криминальными организациями", - сказал он на брифинге в Москве.

По его словам, это предложение сейчас очень активно обсуждается на международных площадках, но внедрять подобные меры необходимо в глобальном масштабе.

Мурашов отметил, что и граждане VPN-сервисы используют постоянно, пока никаких ограничений на это нет.