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Эксперт заявил о необходимости принимать меры для усиления безопасности технологии 5G

Замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов при этом не уточнил, о каких мерах идет речь

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов заявил о необходимости принимать меры для усиления безопасности технологии 5G.

"В настоящий момент как нами, так и другими организациями в РФ осуществляется анализ этих технологий. Несомненно, меры по увеличению ее защищенности необходимо принимать, но какие меры - я еще не готов ответить", - сказал он на брифинге в Москве.

Технология 5G используется для передачи информации в мобильных устройствах. Она обеспечивает большую доступность и скорость связи.

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