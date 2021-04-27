Эксперт заявил о необходимости принимать меры для усиления безопасности технологии 5G

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов заявил о необходимости принимать меры для усиления безопасности технологии 5G.

"В настоящий момент как нами, так и другими организациями в РФ осуществляется анализ этих технологий. Несомненно, меры по увеличению ее защищенности необходимо принимать, но какие меры - я еще не готов ответить", - сказал он на брифинге в Москве.

Технология 5G используется для передачи информации в мобильных устройствах. Она обеспечивает большую доступность и скорость связи.