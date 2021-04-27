"Газпром нефть" пересматривает программу "Нового порта" из-за налоговой нагрузки

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. "Газпром нефть" пересмотрит программу проекта "Новый порт" после отмены налоговых льгот, может быть снижена нефтяная составляющая проекта. Об этом заявил советник директора "Газпром нефти" Павел Карчевский, выступая на "Национальном нефтегазовом форуме - 2021".

"Что касается конкретных проектов, по "Новому порту", это был большой удар по нам, основная налоговая нагрузка на месторождение "Новый порт". Сейчас мы меняем программу, там есть большая газовая составляющая, была большая нефтяная составляющая. Нефтяная составляющая сейчас, наверное, будет уменьшаться", - сказал он.

Карчевский также добавил, что негативный эффект от отмены льгот на Новопортовском месторождении может быть нивелирован в течение трех лет.

О месторождении

Новопортовское - одно из самых крупных разрабатываемых нефтегазоконденсатных месторождений на полуострове Ямал. Оно расположено в 30 км от побережья Обской губы. Извлекаемые запасы категорий C1 и С2 превышают 250 млн т нефти и конденсата, а также более 320 млрд куб. м газа. В 2020 году здесь добыто 14,87 млн т нефтяного эквивалента, что на 5% выше результата 2019 года.