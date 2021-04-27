ЦБ рекомендовал банкам на свое усмотрение определить режим работы с 4 по 7 мая

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Банк России рекомендовал финансовым организация определить режим работы в период майских праздников на свое усмотрение, учитывая интересы клиентов. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

Главное о порядке работы и оплате труда с 4 по 7 мая

23 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях между майскими праздниками в 2021 году. Таким образом, период отдыха продлится с 1 по 10 мая включительно.

"Кредитным и некредитным финансовым организациям рекомендуется определить режим работы с 4 по 7 мая 2021 года самостоятельно с учетом интересов своих клиентов", - указано в сообщении ЦБ.

В случае изменения порядка предоставления услуг и режима работы офисов финансовым организациям следует своевременно разместить данную информацию на официальных сайтах и в местах обслуживания клиентов, а также предоставлять ее потребителям и клиентам иным доступным способом.

Регулятор также отметил, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни с 4 по 7 мая 2021 года, должны исполняться должниками в предусмотренный договором срок.

"При этом Банк России также исходит из того, что кредиторы, действуя добросовестно, будут учитывать фактические возможности должника по исполнению соответствующего обязательства и наличие или отсутствие возможности дистанционного обслуживания или возможности клиента посетить офис финансовой организации для своевременного совершения операций, в том числе с точки зрения последствий неисполнения договора", - говорится в сообщении.