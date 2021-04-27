Мосбиржа не будет менять режим работы на продленных майских праздниках

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Торги на Московской бирже в период продленных общероссийских выходных 4-7 мая пройдут по стандартному расписанию. Торги не будут проводиться с 1 по 3 мая и с 8 по 9 мая, говорится на сайте торговой площадки.

Таким образом, с 4 по 7 мая 2021 года торги на всех рынках Мосбиржи, а также расчеты по ним будут проводиться по стандартному расписанию. Продолжатся и размещения ценных бумаг, которые были ранее зарегистрированы и включены в список допущенных к торгам ценных бумаг.

10 мая 2021 года торги будут проводиться на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также фондовом, денежном, срочном рынках, рынке СПФИ, рынке депозитов и рынке кредитов. При этом на валютном рынке и рынке драгметаллов будут доступны торги по всем инструментам, за исключением сделок с датой исполнения обязательств в день заключения, а также сделок своп, дата исполнения обязательств по первым частям которых приходится на день заключения.

В эту же дату на фондовом рынке в режимах "Т+" и "репо с ЦК", а также на рынке депозитов не будут осуществляться расчеты по сделкам в иностранной валюте. Расчеты по сделкам в иностранной валюте на фондовом рынке в режимах торгов без центрального контрагента (ЦК) и на рынке кредитов будут осуществляться в обычном режиме. На торговой площадке также отметили, что в течение нерабочей недели Мосбиржа будет решать только задачи по поддержке непрерывности торгов, клиринга и расчетов. Все остальные службы Московской биржи работать не будут.

Ранее Санкт-Петербургская биржа также сообщила, что в период официальных нерабочих дней организованные торги иностранными ценными бумагами на площадке будут проводиться согласно стандартному расписанию с учетом некоторых исключений 3 мая. Указ о нерабочих днях между майскими праздниками в 2021 году президент РФ Владимир Путин подписал в пятницу, 23 апреля. Таким образом, период отдыха продлится с 1 по 10 мая включительно.