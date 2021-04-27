Правительство прогнозирует инфляцию в России по итогам года в диапазоне 4-4,5%

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Правительство прогнозирует инфляцию в РФ по итогам года в диапазоне от 4% до 4,5%, скорее всего, она окажется выше таргета ЦБ. Об этом журналистам заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

"Оценка по году где-то находится в диапазоне от 4% до 4,5%, оценка правительства", - отметил он, отвечая на вопрос о расхождении прогноза по инфляции Банка России и Минэкономразвития.

По словам Белоусова, инфляция в РФ выйдет, скорее всего, за границу таргета ЦБ в 4%.

Белоусов заявил, что темпы роста инфляции в России постепенно замедляются.

"Мы видим, что инфляция на внутреннем рынке сейчас постепенно начала замедляться, хотя по отдельным товарам она находится в "красной зоне", мы это тоже хорошо видим", - отметил первый вице-премьер, говоря о темпах роста инфляции в 2021 году.

Ранее ЦБ РФ представил прогноз, согласно которому инфляция по итогам 2021 года составит 4,7-5,2%. Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в России на конец 2021 года на уровне 4,3%.

Согласно данным Росстата, годовая инфляция в России в марте 2021 года ускорилась до 5,79% с 5,67% в феврале. В феврале инфляция в России в годовом выражении составила 5,8%.