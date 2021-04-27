Кабмин прорабатывает возврат к интервенциям для регулирования цен на некоторые товары

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ прорабатывает вопрос возврата к интервенциям для регулирования цен на ряд товаров, заявил журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов.

"Сейчас Минэкономразвития и другие отраслевые ведомства уже создали достаточно развернутую систему предупреждения рисков повышения цен, начиная от мониторинга и анализа рисков, и введения разных рыночных инструментов, которые позволяют оперативно демпфировать эти риски, это касается и демпферов, сейчас прорабатывается вопрос по некоторым товарам возврата к практике интервенций. Это, безусловно, субсидирование", - сказал Белоусов.

Он отметил, что правительство фиксирует ускорение цен на мировом рынке по целому ряду ключевых, в том числе продовольственных, товаров.

Ранее на федеральном портале проектов нормативных правовых актов было размещено уведомление о начале разработки проекта приказа об определении предельных уровней минимальных цен на зерно урожая 2021 года в целях проведения государственных закупочных интервенций в 2021-2022 годах, а также об определении предельных уровней максимальных цен на зерно в целях проведения государственных товарных интервенций в 2021-2022 годах.

Государственные интервенции по закупке и продаже зерна (товарные) проводятся в России с 2001 года для регулирования внутренних цен. В рамках закупочных интервенций государство для поддержки производителей приобретает у аграриев зерно в интервенционный фонд, а в рамках товарных - продает, чтобы не допустить роста цен. Интервенции по закупке зерна в последний раз проводились для урожая 2016 года.

О возобновлении продажи зерна из госфонда Национальная товарная биржа объявила 14 января 2021 года, первые торги прошли 20 января и завершились безрезультатно.