SberCloud запустила облачный сервис, повышающий эффективность обработки данных в интернете

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Компания SberCloud (входит в экосистему "Сбера") представила обновленный облачный сервис MapReduce Service (MRS), который позволит бизнесу повысить производительность обработки данных для решения задач в области интернет-рекламы, финансов и интернета вещей. Об этом сообщила пресс-служба компании во вторник.

"Компания SberCloud представила пользователям облачной платформы SberCloud.Advanced доступ к обновленному сервису MapReduce Service - надежной, безопасной и простой платформе для анализа и вычисления массивов данных. <…> Сервис поддерживает работу с ClickHouse - системой управления базами данных (СУБД), которая позволяет с высокой скоростью анализировать и обрабатывать информацию в реальном времени. Она широко используется в области интернет-рекламы, анализа приложений и веб-трафика, а также в сфере финансов и интернета вещей. Обновленный сервис позволит повысить эффективность применения облачных технологий компаниям, активно работающим в интернете", - говорится в сообщении.

Пользователям MapReduce Service также доступна услуга резервного копирования и восстановления данных с поддержкой экспорта, импорта и их восстановления, уточняют в пресс-службе компании.

"Запуск компонента ClickHouse в рамках нашего сервиса MapReduce Service еще больше расширяет возможности пользователей SberCloud.Advanced при работе с большими объемами данных в режиме реального времени. <…> Современные продукты и сервисы в области веб-аналитики, контекстной рекламы, мониторинга бизнес-метрик в режиме реального времени, игровой индустрии и IoT активно используют ClickHouse, и теперь наши клиенты смогут работать с этой современной CУБД непосредственно в облаке SberCloud.Advanced", - приводит пресс-служба компании слова генерального директора SberCloud Евгения Колбина.

Облачная платформа SberCloud.Advanced включает в себя более 50 сервисов. Такими возможностями не обладает ни одна другая российская облачная платформа, также отметил он.