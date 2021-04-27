В России предложили увеличить квоту закупок у малого бизнеса до 30%

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Квота на закупки у малого бизнеса со стороны компаний с государственным участием должна быть увеличена до 30%. Такое мнение во вторник высказал президент бизнес-объединения "Опора России" Александр Калинин в ходе обсуждения стратегии Корпорации МСП (входит в группу ВЭБ.РФ) на 2021-2025 годы.

"Здесь нужно комплексно еще <...> увеличивать квоту закупок у малого бизнеса, как и предусмотрено стратегией развития МСП, - именно до 25%, а лучше - до 30%, как предлагает, к примеру, Министерство финансов Российской Федерации", - сказал он.

Калинин также предложил расширить перечень компаний с госучастием, мониторинг которых осуществляет корпорация.

Корпорация МСП - один из крупных российских институтов развития. С ее помощью государство оказывает поддержку представителям малого и среднего бизнеса. В рамках реформы институтов развития корпорация присоединится к более крупному институту развития - к ВЭБ.РФ, на базе которого будет создан инвестиционный блок для стимулирования экономического роста.