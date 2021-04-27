ФАС оштрафовала Apple на $12 млн

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России наложила на Apple оборотный штраф в размере более $12 млн за злоупотребление доминирующим положением на рынке мобильных приложений. Это произошло после заявления "Лаборатории Касперского", говорится в сообщении ведомства.

"26 апреля 2021 года ФАС России наложила на Apple Inc. оборотный штраф в размере более 906 млн рублей (более $12) за нарушение антимонопольного законодательства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в августе 2020 года ФАС завершила рассмотрение дела в отношении Apple Inc. по заявлению АО "Лаборатория Касперского". Компанию обвинили в злоупотреблении доминирующим положением на рынке распространения мобильных приложений на операционной системе iOS. По данным ФАС, Apple совершала действия, которые привели к предоставлению преимуществ собственным продуктам и одновременному ухудшению условий распространения продуктов конкурентов - приложений "родительского контроля".

Регулятор выдал Apple предписание об устранении нарушения, согласно которому организация должна удалить из своей документации положения, дающие ей право отклонять (не допускать) в App Store приложения сторонних разработчиков по любой причине, даже если они соответствуют всем требованиям. Помимо этого, предписание также обязывает Apple не допускать преимущественных условий для приложений собственной разработки по сравнению с приложениями сторонних разработчиков и обеспечить для разработчиков приложений "родительского контроля" возможность распространения приложений в App Store без потери важного функционала.

"В настоящее время исполнение предписания антимонопольного органа приостановлено в связи с обжалованием в суде", - пояснили в ФАС.

В Apple заявили, что не согласны с вынесенным решением ФАС и будут продолжать его обжаловать в установленном порядке.