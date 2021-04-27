Минфин и "Роснефть" совместно обсуждают меры налоговой поддержки ВНХК

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Министерство финансов РФ и компания "Роснефть" изучают меры налоговой поддержки для проекта "Восточный нефтехимический комплекс" (ВНХК). Об этом журналистам сказал замминистра финансов РФ Алексей Сазанов в кулуарах Национального нефтегазового форума.

"По ВНХК мы совместно с "Роснефтью" изучаем их финансово экономическую модель, прорабатываем механизм господдержки", - отметил Сазанов.

Обсуждаются разные меры поддержки, "компания предлагает варианты", в том числе речь идет о субсидиях на создание инфраструктуры. "Окончательного решения на данный момент не принято", - заключил он.

На сайте Кремля 18 января 2021 года было опубликовано поручение президента России Владимира Путина по итогам совещания по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли, которое утверждает поручение правительству рассмотреть совместно с "Роснефтью" и "Газпромом" до 31 мая 2021 года меры поддержки "Восточного нефтехимического комплекса", а также изучить возможность обеспечения ВНХК природным газом из ресурсной базы "Газпрома".

Глава "Роснефти" Игорь Сечин предложил расширить перечень мер по стимулированию производства этана и СУГ (сжиженный углеводородный газ). По его словам, это требуется в том числе для успешной реализации проекта ВНХК на Дальнем Востоке.

До этого Сечин во время доклада президенту РФ в августе говорил, что компания готова возобновить строительство ВНХК при фискальных условиях, обеспечивающих рентабельность проекта. Он указывал, что "Роснефть" временно отложила реализацию проекта из-за изменения налогового режима. По словам Сечина, компании нужна в этом вопросе стабильность, которая позволила бы планировать экономику этого предприятия минимум на 30 лет. Путин тогда поручил главе "Роснефти" оформить и представить предложения.

О ВНХК

"Роснефть" планировала построить нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплекс в Приморском крае в две очереди - нефтепереработка мощностью 12 млн т в год и нефтехимия мощностью 3,4 млн тонн в год. Изначально предполагалось, что для его реализации будет привлечена китайская компания ChemChina. Однако впоследствии "Роснефть" сообщала, что намерена определиться с партнером по ВНХК в течение двух лет, а к осени 2018 года - с окончательной конфигурацией проекта.