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В Подмосковье планируют открыть более 20 объединенных центров "Моя работа. Мой бизнес"

По словам зампреда правительства Подмосковья Вячеслава Духина, первые центры появятся в регионе уже в этом году

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 27 апреля. /ТАСС/. Власти Московской области планируют открыть не менее 25 объединенных центров "Моя работа. Мой бизнес", которые будут выполнять функции центров занятости населения и оказывать услуги для предпринимателей. Об этом во вторник сообщил журналистам зампред правительства Подмосковья Вячеслав Духин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил проработать вопросы модернизации центров занятости и организации программ переподготовки востребованным в регионе профессиям.

"Думаю, что первые откроются в этом году. И в течение следующего года откроются все. Пока обсуждаем, сколько их должно быть. Думаю, на Московскую область не менее 25 этих объединенных центров "Моя работа. Мой бизнес", - сказал Духин.

Он пояснил, что в настоящее время проводится анализ финансово-экономических данных относительно того, сколько в новой системе понадобится персонала.

По данным Минсоцразвития Подмосковья, в регионе уровень регистрируемой безработицы составляет 2,33%. На учете в службе занятости находятся свыше 94 тыс. безработных, из них около 35 тыс. получают пособие.

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