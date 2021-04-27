В Подмосковье планируют открыть более 20 объединенных центров "Моя работа. Мой бизнес"

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 27 апреля. /ТАСС/. Власти Московской области планируют открыть не менее 25 объединенных центров "Моя работа. Мой бизнес", которые будут выполнять функции центров занятости населения и оказывать услуги для предпринимателей. Об этом во вторник сообщил журналистам зампред правительства Подмосковья Вячеслав Духин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил проработать вопросы модернизации центров занятости и организации программ переподготовки востребованным в регионе профессиям.

"Думаю, что первые откроются в этом году. И в течение следующего года откроются все. Пока обсуждаем, сколько их должно быть. Думаю, на Московскую область не менее 25 этих объединенных центров "Моя работа. Мой бизнес", - сказал Духин.

Он пояснил, что в настоящее время проводится анализ финансово-экономических данных относительно того, сколько в новой системе понадобится персонала.

По данным Минсоцразвития Подмосковья, в регионе уровень регистрируемой безработицы составляет 2,33%. На учете в службе занятости находятся свыше 94 тыс. безработных, из них около 35 тыс. получают пособие.