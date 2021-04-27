ММК к апрелю выведет на полную мощность выпуск горячекатаного проката в Турции

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Группа ММК планирует к апрелю 2022 года вывести на полную мощность производство горячекатаного проката на заводе MMK Metalurji в Турции, которое компания планирует возобновить через 4-4,5 месяца. Инвестиции в возобновление выпуска составят порядка $240 млн, сообщил журналистам директор по экономике ММК Андрей Еремин.

Максимальное производство стали на заводе составит 2,3 млн тонн в год, а горячекатаного проката - 2 млн тонн.

"Выход на полную мощность около 9 месяцев. По стали это 2,3 млн тонн, по горячему прокату - 2 млн тонн в зависимости от сортамента. Мы ориентируемся, что на текущий момент в хорошем спросе можно говорить об объеме около 2 млн тонн горячекатаного проката. К апрелю 2022 года ожидаем выход на полную мощность", - сказал Еремин.

Порядка 900 тыс. тонн горячекатаного проката пойдет в дальнейший передел, а оставшиеся 1,1 млн тонн - к продаже на рынок: 350 тыс. тонн будут продаваться на экспорт, 750 тыс. тонн - на внутренний рынок Турции. Для поставок ММК рассматривает европейский и американский рынки, а также внутренний рынок Турции.

Инвестиции в возобновление производства составят порядка $240 млн, отметил Еремин.

"Разовые капзатраты мы оцениваем до $40 млн и $200 млн на оборотный капитал. То есть всего около $240 млн", - сказал он. При этом данные вложения еще не учтены в затратах компании на текущий год.

Ранее гендиректор компании Павел Шиляев сообщил, что ММК через 4-4,5 месяца планирует возобновить производство горячекатаного проката на заводе MMK Metalurji в Турции. Мощности производства составят 2 млн т стали в год. Потенциальный показатель EBITDA, который может сгенерировать актив, составляет $300 млн в год.

MMK Metalurji

Завод введен в эксплуатацию в 2010 году, инвестиции в проект составили $1,7 млрд. Через два года после запуска производство горячекатаного проката на MMK Metalurji было остановлено из-за неблагоприятных экономических факторов, в частности в связи с ростом стоимости сырья и падением спроса.

В 2017 году компания сообщала о возможности возобновления производства в середине 2018 г., однако решение было отложено из-за внешней неопределенности, в частности относительно введения пошлин на сталь в США. Осенью 2018 году директор по экономике ММК Андрей Еремин сообщал, что принятие решения о запуске производства горячего проката в Турции отложено до середины 2019 г. из-за неблагоприятных внешних условий.

Производственные мощности MMK Metalurji позволят ежегодно выпускать 1,8 млн тонн горячекатаной стали.